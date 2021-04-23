Ковроткачество — национальное достояние Азербайджана

Ковры являются неотъемлемой частью азербайджанского искусства и культуры на протяжении тысячелетий.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в репортаже Евроньюс.

В 2010 году они были внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. Традиционные азербайджанские ковры имеют плотную текстуру и узоры, характерные для разных регионов страны, где практикуется это искусство. Первый в мире музей ковра находится в Баку. Здесь выставлены изысканные ковры. Ценные экспонаты хранятся в помещениях с климат-контролем для их защиты.

Министр культуры Азербайджана Анара Керимова отметил, что ковер - символ Азербайджана, азербайджанской культуры: "Это наследие, которое досталось нам от наших предков, оно передавалось из поколения в поколение на протяжении веков. Ковер есть в каждом доме, каждой семье, это очень важная и неотъемлемая часть нашего образа жизни".

Как отмечает Euronews, азербайджанские ковры известны многообразием композиций, яркими цветами и разными техниками производства.

"Исходя из орнамента, мы можем говорить о разных периодах, все они несут смысл, очень глубокий смысл, и если вы знаете его, вы даже можете прочитать и узнать особенности каждого исторического времени", - подчеркивает директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

Азербайджанское ковроткачество восходит к бронзовому веку. Сегодня им занимаются в семи специализированных школах, каждая из которых - со своими узорами и традициями.

"Этот ковер под названием "Сопротивление" был создан в 2017 году. Основная тема ковра заключается в том, что черные вороны изображают общество, а оранжевый ворон - личность. И эта личность сопротивляется обществу", - рассказывает художник Чингиз Бабаев.

Музей - это еще и исследовательский, учебный, культурный и образовательный центр, где проводятся выставки, международные симпозиумы и конференции. Азербайджанский музей ковра - уникальная достопримечательность как для местных жителей, так и для гостей Баку. Азербайджанский национальный музей ковра был создан в 1967 году. Инициатором его создания был Лятиф Керимов - выдающийся ученый и ковроткач, основоположник науки о ковроделии, художник и педагог, автор фундаментального труда "Азербайджанский ковер".