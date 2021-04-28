Саз: история неотъемлемого инструмента азербайджанских ашугов

Саз один из любимых струнных плекторных музыкальных инструментов азербайджанского народа. Играют на сазе прежде всего ашуги, продолжатели традиций их предшественников - озанов, напевавших под аккомпанемент гопуза. В искусстве ашугов слились воедино ашугские напевы (свыше 100), исполняемые исключительно на сазе, и песни, слагаемые в особой стихотворной форме (гошма, гёзеллеме, мухаммес, диваны, теджнис и др.) самим ашугом.

Важное место в ашугском репертуаре занимали дастаны (героико-этические сказания), устаднаме (песни-нравоучения), лирические и героические песни.

Следует подчеркнуть, что ашугское искусство наряду с мугамом является богатой и разносторонней ветвью азербайджанской народной музыки, основанной на старинных традициях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, саз, его происхождение и развитие, особенности строения, обучения игре излюбленный объект исследований музыковедов и фольклористов, занимающихся вопросами взаимосвязей ашугской поэзии и музыки. Этот инструмент считается символом всего тюркского мира, выражающим дух его народов.

Ввиду широкого распространения ашугского искусства у многих тюркоязычных и других народов саз является одним из немногих инструментов, известных под одним названием на огромной территории, охватывающей Кавказ, Иран, Афганистан, Сирию, Турцию и Балканы. В Турции этот инструмент также получил название "баглама".

В средние века слово "cаз" использовалось в большинстве случаев для обозначения музыкальных инструментов в целом. Со временем этим словом стал обозначаться инструмент, на котором играют ашуги. Другое значение слова "cаз" - исправный, находящийся в хорошем состоянии, и поэтому в отношении инструмента его можно интерпретировать в смысле "настроенный", "отлаженный".

Упоминание музыкального инструмента саза широко распространено в средневековой классической азербайджанской поэзии. В различных произведениях речь идет о звучании, строении и разновидностях саза. Например, Хагани говорит об однострунном сазе, Низами - его разновидности джуре-сазе.

Исмаил Хатаи в одном из своих стихотворений так воспевает саз:

Сегодня я не взял свой саз,

Не тронет более мой глас.

Четыре важных дела есть для каждого из нас:

Наука, слово, пение и саз.

По единогласным свидетельствам ашугов, первоначально сазы были небольшими. Они снабжались тремя струнами из волос конского хвоста или шелковых нитей. Появление новых форм ашугской поэзии и влияние мугамов требовало совершенствования технических и художественных возможностей саза. Это привело к увеличению корпуса, длины шейки, количества струн и ладков. Расширение звукового ряда саза обеспечивало исполнение всех известных ашугских напевов и соответственно дальнейшее распространение инструмента.

Позднее сазы стали различаться по размерам, числу струн и ладков. Инструменты большого размера (длиной до 1000-1100 мм) называли тавар или бёюк саз, средние (800-900 мм) - орта саз, а небольшие (540-700 мм) - джуре (малый), голтуг (подмышечный) саз. Число струн у тавара 8-11, среднего саза - 8-9, джуре - 4-5.

Большие сазы использовались ашугами, а небольшие - в оркестрах и ансамблях, а также при обучении ашугами учеников. Раньше бытовали также сазы более крупного размера - баш тавар или ана саз, длиной до 1500 мм, с 12 струнами. Позднее ашуги стали называть термином ана саз 9 или 11-струнные инструменты. В состав оркестров и ансамблей азербайджанских народных инструментов вошел так называемый оркестровый саз (оркестр сазы), длиной до 800 мм, с 5-6 струнами и 17 ладками.

К деревянным частям саза относятся глубокий корпус (чанаг, чёмчэ, гобул, гёвда), длинная шейка (гол, билэк), приклад (кюп, бэче, богаз), дека (синэ, дёш, гапаг), головка (кэллэ) с колками (ашых, гулаг, бургу) и подставка (хэрэк). Корпус изготавливался преимущественно из срезанного осенью и выдержанного 2-3 месяца тутового дерева, имел длину 450-500 мм, ширину 300-450 мм и глубину 200-300 мм. В одних сазах нижний контур корпуса выглядел выпуклым ("гарпызы" - арбузообразный), а в других немного сплюснутым ("емиши" - дынеобразный).

Большое распространение получил так называемый товузский саз (названный по месту изготовления), по форме корпуса занимающий среднее положение между вышеназванными разновидностями. Раньше, выдолбив пенек с внешней и внутренней сторон, придавали ему форму корпуса (именно таким был саз знаменитого ашуга Алескера). Позже для лучшего звучания и облегчения изготовления корпус начали делать из деревянных клепок (дилим, бугум, габырга, ярпаг) длиной 420-450 мм. Количество клепок варьировало от 5 до 11, чаще всего 9.

Шейка длиной 650-700 мм делалась, как правило, из орехового дерева. Чтобы инструмент звучал хорошо, шейку иногда делали пустотелой. Такие сазы получили название "хатабенди" или "хакебенд". Гриф шейки снимали, шейку выдалбливали, бросали туда несколько маленьких дробинок (гырма), после чего наклеивали гриф на прежнее место. На головке длиной 120 мм, которая служла непосредственным продолжением шейки, в зависимости от числа струн просверливались отверстия для колок. Приклад длиной 90-120 мм изготавливался из тутового, абрикосового или орехового дерева. К нему прикреплялись корпус и шейка.

Дека толщиной 3-4 мм выпиливалась из тутовника или дуба и выравнивалась. Чтобы средняя часть деки не оседала, ее обжигали на огне. Для лучшего и сильного звучания саза под струнами на деке проделывали 5-6 небольших резонаторных отверстий (сеслик).

Колки изготавливались из орехового, абрикосового, грушевого или букового деревьев и надевались на отверстия, проделанные в головной части саза на верхней и боковой сторонах шейки. На расстоянии в четыре пальца (приблизительно 70-80 мм) от нижнего конца деки располагалась нижняя подставка из абрикосового или грушевого дерева, а на шейке ближе к колкам невысокая верхняя подставка из бычьих или буйволовых рогов.

На задней части корпуса для закрепления нижних концов струн размещалась небольшая планка (аяг, дараг) из кости, металла или дерева. На шейку навязывались ладки (пэрдэ) из тонкой кишки барана (кириш). Позднее жильные ладки заменили капроновой нитью.

Большинство ашугских сазов прежде имело восемь ладков. Одиннадцатью ладками можно было сыграть все ашугские напевы. Позднее их число стало составлять 14-15. Каждый из ладков, в свою очередь, имел названия, передаваемые из поколения в поколения и характеризующие их положение на шейке, звуковой ряд саза, высоту звука и устных ашугских напевов (баш пэрдэ, орта пэрдэ, шах пэрдэ, дивани пэрдэ, баяты пэрдэ, бэчэ пэрдэ и др.). Причем в каждой ашугской среде укоренились свои названия.

Играли на сазе плектром (тэзэнэ) из коры кислой черешни или вишневого дерева. Чтобы рука, удерживающая плектр, свободно двигалась, и исполнитель не уставал, саз удерживался у груди при помощи ремня (гайыш, гайтан, ашырма), перекинутого через плечо и закрепленного к крючкам на прикладе к задней части корпуса.

Как правило, корпус, шейка, приклад, края деки и головка колок украшались орнаментами из перламутра (ширга-сэдэф) и кости (ширмайы), имеющими определенные геометрические формы, известные под названиями "чилик", "айпара", "дараг", "дырнаг", "питик", "пахлава", "зенджирвари", "бута", "дама" и "джидабурну".

Близкое знакомство с ашугским творчеством послужило великому Узеиру Гаджибекову стимулом к созданию "Ашыгсаягы" для скрипки, виолончели и фортепиано, Акшину Ализаде - одноименной пьесы для камерного оркестра и "Пятой симфонии", Джангиру Джангирову кантаты "Ашыг Алы", Рашиду Эфендиеву цикла "Пьес" на темы ашыгских мелодий для саза, фортепиано и ударных инструментов, Рашиду Шафагу песни-сценки "Ашыг Алы баба" для саза, солиста и детского хора, Айдыну Азимову вокальных циклов "Глас озанов" для голоса, саза, тара и уда, Севде Ибрагимовой кантаты "Шехиды", Эльнаре Дадашевой гимна "Слава вашему мужеству".

Художественные и технические возможности саза хорошо раскрываются в сюите "Ашыгвари" Сулеймана Алескерова, написанного для саза, певца и оркестра народных инструментов. Джаваншир Кулиев сочинил Сонату для саза и альта, Сонатину для саза и квартета духовых инструментов и трио (флейта, виолончель и саз) "Карван".

В сюите "Азербайджан" (1-я часть) Саида Рустамова, "Египетских картинах" (3-я часть) Джангира Джангирова, "Праздничной сюите" (1-я часть) Гаджи Ханмамедова саз ведет основную мелодическую линию и, сочетаясь с духовыми инструментами свирелью и балабаном.

Звуки саза поднимали воинственный дух, украшали свадебные пиршества, духовно обогащали людей, помогали познать окружающий мир, еще раз давая почувствовать всю несравненную красоту азербайджанской народной музыки.