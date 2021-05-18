Режиссер Зия Шихлинский отмечает юбилей

Сегодня, 18 мая, свое 70-летие отмечает заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Зия Шихлинский режиссер ряда документальных фильмов, посвященных истории Азербайджана, его выдающимся личностям - общественным деятелям, представителям культуры и искусства и т.д.

Окончив среднюю школу в 1969 году, Зия Шихлинский поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного университета (сейчас - Бакинский государственный университет). А затем в 1987- 1989 годах учился на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве.

Близкие друзья Зии Шихлинского не раз отмечали, что режиссеру свойственен оптимизм и жизнелюбие.

"Те, кто меня хорошо знают, говорят, что я счастливый человек, потому что молод и душой, и телом. Но как говорит великая итальянская актриса Анна Маньяни: "Не прячьте мои морщины, они мне слишком дорого достались!". Так и я спокойно отношусь к внешности - какой есть, такой есть... А вот душой - да, действительно чувствую... Но это исходит из того, что я всегда занимался тем, что мне интересно и что нравится. Вот, например, мне компьютер не интересен, я и не вникаю... Да, есть какие-то вещи общечеловеческие признанные, но они меня не увлекают. Вот поэтому во мне какая-то гармония не нарушена", - отмечает режиссер.

Остроумие Зии Шихлинского проявилось и на экзамене в Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве.

"Когда я сдавал экзамен, один человек из приемной комиссии сказал: "Я тебе задам один вопрос, но постарайся на него нетрадиционно ответить". А вопрос звучал так - почему вы решили стать режиссером? Мой ответ был - потому что кино сыграло в моей жизни очень большую роль - я в первый раз с девушкой поцеловался в кинотеатре. Конечно, это я придумал, но пятерку мне поставили", - вспоминает заслуженный деятель искусств.

Кстати, творчество Зии Шихлинского не всецело посвящено документальному кино. Он работал в качестве ассистента режиссёра и вторым режиссёром над игровыми фильмами с такими мастерами как Тофиг Тагизаде, Гасан Сеидбейли, Ариф Бабаев, Шамиль Махмудбеков, Расим Исмайлов.

Что касается подарков, то к круглой дате Зия Шихлинский получил ценный и очень важный презент.

"В канун юбилея получил удивительный подарок - это получасовой черно-белый киноматериал, снятый осенью 1967 года. На нем народный писатель Азербайджана Исмаил Шихлы и сопровождающие его люди, находятся на выборе натуры фильма "Dəli Kür". Автор романа "Буйная Кура" и другие бродят по берегу Куры, по холмам близлежащих сел Газахского района. Этот ценный архивный материал стал моей собственностью", - сказал Шихлинский.

Кстати, Зию Шихлинского с Исмаилом Шихлы связывают родственные отношения. Также режиссер снял документальный фильм "Пути расходятся", посвященный мастеру слова, а темой его дипломной работы на филологическом факультете был роман "Буйная Кура". Показ данного киноматериала Зия Шихлинский планирует провести в Газахском районе.

Касаясь творческих планов, к концу года режиссер готовит документальную киноленту "Свобода на баррикадах". Фильм повествует о причинах распада Советского союза.