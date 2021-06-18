В Союзе композиторов отметили столетие Джангира Джангирова

20 июня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося композитора, музыкально-общественного деятеля, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, профессора Джангира Джангирова. В связи с этим в Союзе композиторов Азербайджана состоялась Научная музыковедческая конференция, посвященная знаменательной юбилейной дате, передает Day.Az.

Джангир Ширгешт оглу Джангиров родился в предместье Баку в 1921 году. Музыкальное образование получил в Бакинском музыкальном техникуме им. А.Зейналлы и Азербайджанской Государственной консерватории, где значительную роль в его профессиональном становлении сыграл Узеир Гаджибейли. Перу Дж.Джангирова принадлежит целый ряд ярких музыкальных произведений, получивших известность не только в Азербайджане, но и за его пределами. Среди них - вокально-симфоническая поэма "По ту сторону Аракса", удостоенная Государственной премии СССР, кантаты "Физули", "Насими", оратории "Гусейн Джавид", "Сабир", оперы "Азад" и "Судьба певца", музыка к кинофильмам "Кура неукротимая", "Непокоренный батальон", "Кероглы", романсы и песни. Все они запомнились слушателям как замечательные образцы глубоко национального, самобытного стиля композитора, обладавшего особым мелодическим даром.

Значительное место Дж.Джангирова в музыкальной культуре Азербайджана связано и с его деятельностью в качестве руководителя хоровых коллективов республики, а также профессора кафедры "Хорового дирижирования" Азербайджанской Государственной консерватории, которую он возглавлял на протяжении многих дет. Здесь под его руководством школу профессионального мастерства прошли многие хормейстеры, которые сегодня продолжают свою активную деятельность в сфере хорового искусства нашей страны. В течение многих лет Дж.Джангиров был художественным руководителем и Хора Радио и Телевидения, который сейчас носит его имя.

На конференции, подготовленной секцией "Музыковедения и музыкальной критики" Союза композиторов под руководством заслуженного деятеля искусств, профессора Земфиры Кафаровой, были освещены различные стороны творческой деятельности Джангира Джангирова. Вступительным словом конференцию открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, которая говорила о роли и значении композитора в истории музыкального искусства Азербайджана.

Затем выступили музыковеды. Доклад "Связь поэзии и музыки в камерно-вокальном творчестве Джангира Джангирова" представила заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Улькяр Талыбзаде. С темой "Роль Джангира Джангирова в деятельности хоровых коллективов Азербайджана" выступила заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Саадят Тахмиразгызы. О значении оперных произведений Джангира Джангирова в истории национального сценического жанра рассказала доктор философии по искусствоведению Лейла Гулиева. Ее тему дополнило выступление доктора философии по искусствоведению Хабибы Мамедовой, осветившей воплощение революционной темы в операх композитора. Доклад "Хоровое наследие Джангира Джангирова на примере кантаты "Физули", завершивший программу конференции, был представлен музыковедом Айсель Керим.

Все выступления были выслушаны с большим вниманием и интересом.

В завершение мероприятия состоялось торжественное вручение Медали "Heydər zirvəsi" молодому, талантливому композитору Вугару Мамедзаде, который добровольцем участвовал в боевых действиях в ходе Второй Карабахской войны. Медаль, присужденная В.Мамедзаде общественным объединением "Кавказ - Медиа", была вручена композитору представителем этой организации за проявленный патриотизм и отвагу. О становлении композитора, его произведениях и дальнейших творческих планах рассказала Айсель Керим.