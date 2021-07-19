Тофиг Гаджиев успешно выступил на юбилейном "Славянском базаре"

Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021", который прошел в рамках XXX Международного музыкального фестиваля "Славянский базар", завоевала Рухия (Казахстан), сообщает Day.Az.

Первое место заняла Ирина Арсениевич (Сербия), которая также получила специальный приз президента Беларуси "Славянская надежда", второе - Рената Штифель (Украина) и Даниил Мышковец Беларусь), третье место - Тофиг Гаджиев (Азербайджан) и Иванна (Словакия).

В конкурсе также принимали участие Мирза Селимович (Босния и Герцеговина), Настя Киль (Германия), Улисес Карл (Куба), Абай Сериков (Кыргызстан), Юлия Майер (Латвия), Габриела (Литва), Эмиль Кадыров (Россия) и Ванна (Эквадор).

Призеры были определены жюри, в состав которого вошли Анатолий Ярмоленко (Беларусь, председатель), Микеле Пома (Италия), Димаш Кудайберген (Казахстан), Константин Москович (Молдова), Сергей Пенкин (Россия), Таисия Повалий (Украина) и Патрик Жан Батист (Бельгия), которые выставляли оценки по 10-балльной системе по итогам двух конкурсных дней - исполнения мировых и славянских хитов.

В первый конкурсный день Тофиг Гаджиев исполнил композицию американской группы King of Leon "Sex on Fire".

Во второй конкурсный день Тофиг Гаджиев исполнил песню Николая Носкова "Снег" в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Тофиг Гаджиев родился 12 декабря 1991 года в Баку. Выпускник факультета режиссёра драматического театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 2013 года - актер Шушинского государственного музыкального драматического театра. Дважды принимал участие в нацотборах "Евровидения", является обладателем призов "Лучший мужской голос" и "Самый харизматичный актер" международного конкурса Discovery-2015 (Болгария), участник вокального телепроекта The Voice of Azerbaijan (Голос Азербайджана), автор гимна волонтёров гонки "Формула-1" в Баку, Звездный посол Европейского молодежного олимпийского фестиваля в Баку 2019 года. Снимался в фильмах и сериалах. Ведущий развлекательной телепередачи "Нас трое" телеканала MTV Azərbaycan.