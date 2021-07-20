EMIN представил новый клип

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) продолжает радовать своих поклонников. Сегодня он представил клип на песню "Зачем?", который стал уже вторым за это лето, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта, передает Day.Az.

И если лето - это маленькая жизнь, то EMIN в новой музыкальной работе рассказывает целую историю любви. Летний бриз, пальмы и вечеринка на берегу Каспийского моря - съемки нового клипа проходили на территории поселка Sea Breeze в Азербайджане.

Клип не обошелся без приятных сюрпризов: внимательные зрители увидят возвращение Хосе Мамедова. За последние два года это первое появление героя: в клипах "Сердце пополам" и "Испания. Лето" тот выступил в роли шпиона-неудачника, который постоянно попадает в передряги и оказывается в нелепых ситуациях. Музыкант обещает продолжение истории Хосе. Один из интересных моментов: ухажер появляется на тракторе с надписью "Беларусь-Гянджа".

Автором музыки и слов является Константин Ноников. Песня "Зачем?" стала их второй с EMIN'ом совместной работой: в мае состоялся релиз первого трека "Отпусти и лети". Совсем скоро артист порадует своих слушателей новым альбомом, релиз которого запланирован на август.