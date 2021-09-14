Скончался Ягуб Зуруфчу

Скончался заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу.

Об этом во вторник сообщили Trend в медучреждении "Ени Клиника", где заслуженный артист проходил лечение от коронавируса, передает Day.Az.

Отметим, что Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в городе Тебризе. Был награжден почетным званием "Заслуженный артист Азербайджана" в 2009 году.