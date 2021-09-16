Прошел вечер, посвященный 100-летию польского писателя-фантаста Станислава Лема

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошел вечер, посвященный 100-летию польского философа, футуролога и писателя-фантаста, лауреата многих национальных и зарубежных премий Станислава Лема. Мероприятие было организовано Центром творчества Максуда Ибрагимбекова, Международным научным польским центром, посольством Польши в Азербайджане и NG Creators Club.

"Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнет изменять нас", - говорил Станислав Лем, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Его книги переведены на более 40 языков мира с общим тиражом более 30 млн экземпляров. Это научная фантастика, психологические эссе, исследования проблем космонавтики, кибернетики, литературоведения, футурологии; стихотворения, рассказы, повести, романы, сценарии, пьесы, монографии... В его произведениях люди общаются с разумными океанами, роботы создают других роботов, есть и многое другое, что служит своеобразным фоном для анализа человека - ограниченности его способов познания, возможных путей развития нашей цивилизации и контакта с инопланетным разумом. Чего стоит только одно его произведение "Солярис", описывающее взаимоотношения людей будущего c разумным Океаном планеты Солярис.

По произведениям Станислава Лема снято около сорока фильмов и поставлены спектакли. Он автор фундаментального философского труда "Сумма технологии", в котором предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие. Он видел и предсказывал будущее человечества, придумывал слова для вещей, которых во время написания этих книг ещё не существовало. Некоторых из них существуют сейчас: например, трионы из "Магелланова облака" - современный интернет, карманные приёмники - смартфоны, оптоны из "Возвращение из звёзд" - планшеты и электронные книги, а лектоны - аудиокниги.

Среди участников вечера были директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, советник посольства Польши по культуре Бартош Мусджиалович, представитель НАНА, директор Международного научного польского центра Гюляр Абдуллаева, член Союза писателей Азербайджана, писатель-фантаст Александр Хакимов, член Союза фотографов Азербайджана, арт-директор Рустам Гусейнов, представитель ОАО "Азеркосмос" Сона Гулиева, директор NG Creators Club Натиг Алиев и другие. Ведущей вечера была руководитель отдела информации, старший преподаватель кафедры "Теория музыки" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Алёна Инякина.

Была представлена видео презентация "Польские архитекторы в городе Баку", в которой главным лейтмотивом стала тема "Похождения персонажа произведений Станислава Лема - Ийона Тихого среди зданий польских архитекторов в Баку". Космические снимки для видео презентации были предоставлены "Азеркосмос". Гости были очарованы оригинальной фотосессией Анны Ибрагимбековой, снятой на берегу Каспия, а также проектами "Миры Станислава Лема в отображении пространства" и "Значение музыки в творчестве писателя-фантаста Станислава Лема". Была представлена концертная программа с участием профессора Бакинской музыкальной академии, лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Эльнары Кеберлинской и молодой талантливой пианистки, лауреата республиканских и международных конкурсов Фирузы Бегляровой, в исполнении которых прозвучали произведения зарубежных и азербайджанских классиков.