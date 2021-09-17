"Джаз Солнца" в Баку

Очередной концерт в рамках Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL) запомнился выступлением ярких российских музыкантов - Анны Кашиной и Jazz du Soleil, что в переводе означает "Джаз Солнца", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Анна Кашина - певица с особым шармом, сочетающая французскую богему с советской классикой. Она прожила семь лет во Франции и впитала в себя дух этой удивительной страны. После её возвращения в Россию был создан проект Jazz du Soleil. Репертуар проекта необычен и оригинален - французский шансон органично дополняет классические джазовые стандарты, латиноамериканские ритмы, а также классические мелодии советских эстрадных композиторов.

Концерт российских музыкантов в рамках фестиваля погрузил бакинского зрителя в богемную атмосферу старого Парижа, моментами заставил вспомнить Манхэттен 70-х, а временами золотые времена Леонида Утёсова и его ансамбля.

Невозможно не отметить обаяние и вокал Анны Кашиной, а также её способность плавно "переходить сквозь время", органично импровизировать на совершенно разные темы. В этот вечер своим мастерством также поразил саксофонист Дмитрий Мосьпан (Россия) и ударник Али Насиб (Азербайджан), задавшие драйв всему концерту.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) проходит в клубном формате с 10 по 18 сентября. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены - заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие.

В рамках фестиваля по традиции прошел конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, который открывает новые имена и дает возможность музыкантам проявить свой талант.

Фестиваль не ограничивается только концертными программами, в его рамках проходят выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

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Фото и видео - Рустам Гусейнов