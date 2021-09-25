Актеры отмечены дипломами Турции за реализацию проекта "Карабах – это Азербайджан!"

Главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев, киноактер Ажра Зейналов и писатель Этибар Гасанзаде отмечены дипломами различных организаций Турции за реализацию проекта "Карабах - это Азербайджан!", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В рамках проекта, реализованного с ноября 2020-го по июль 2021 года, актеры приняли участие в чтениях произведений Этибара Гасанзаде, посвященных Победе в Отечественной войне, написанных во славу героев и в память о шехидах.

Творческий коллектив был отмечен дипломами Союза поэтов и композиторов Измира, Союза поэтов и журналистов Гёллер, Центра развития и поддержки Языбаши, Ассоциации национальных ценностей и культуры Бурсы, Клуба звезд Турции.

Отметим, что Этибар Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана, лауреат национальных конкурсов, инвалид первой группы. Он - автор многих книг, на его стихи написаны песни, сняты клипы, реализованы проекты, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями.