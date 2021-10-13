Звезда турецкого сериала "Чукур" провел автограф-сессию в Баку

Известный турецкий актер, режиссер и писатель Эрджан Кесал, принявший участие в VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке, провел автограф-сессию своей книги "Pəri Limonadı" (Лимонадная Пери) в Бакинском книжном центре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книга "Pəri Limonadı" - своеобразное автобиографическое произведение Эрджана Кесала, основанное на его воспоминаниях и рассказах о детстве, тяжелой юности, студенческих годах. 62-летний Эрджан Кесал - профессиональный врач, окончил медицинский факультет в Университете Эге, до 43 лет работал в городской больнице Стамбула, а позже в Центре здоровья, который находится недалеко от города. В этой книге он осветил многие сложные и даже нелицеприятные медицинские ситуации, с которыми врач сталкивается в профессиональной деятельности. Эти тяжелые моменты представлены в драматических тонах. В произведении особое место уделено семейным узам. Писатель, часто рассказывающий о своей семье, бабушке, матери и отце, подчеркивает важность семьи.

Его жена Назал Кесал (в 2005 году создали семью, а через год у пары родился сын Пойраз) - известная турецкая актриса. Видимо, ее влияние или пребывание в творческой среде вызвало интерес Эрджана к актерской профессии. С 2002 по 2021 год в творческой жизни аж 34 фильма!

Началось все с того, что режиссер Нури Бильге Джейлан позвал его поработать над фильмом "Отчуждение", где врач быстро влился в коллектив. Чуть позднее этот же режиссер пригласил Эрджана в картину "Три обезьяны". По ходу работы над фильмом он много советовался с Кесалом, слушал его рекомендации, как и в фильме "Однажды в Анатолии". Поэтому иногда эти работы указывают и как актерские, и как режиссерские фильмы Эрджана Кесала. Позже были проекты "Я не он", "Я тоже соскучился". Больше всего Эрджан Кесал полюбился зрителям по роли Идриса Кочовалы в популярном турецком сериале "Чукур" ("Çukur" в переводе с турецкого означает "яма"). Он сыграл справедливого, но строгого главу криминального района Стамбула и одновременно отца большого семейства Кочовалы.