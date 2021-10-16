Драматический театр показал первый спектакль после пандемии

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр в Баку после полуторагодичного перерыва в связи с пандемией открыл новый сезон спектаклем "Qarabağnamə" ("Карабахнаме"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера министр культуры Анар Керимов рассказал о роли театрального искусства в развитии общества и истории страны, пропаганды национальных и высоких человеческих ценностей, отметив заботу и внимание государства к представителям культуры, актерам, режиссерам, творческим коллективам, улучшение материально-технической базы, о проводимых реформах. Министр поздравил коллектив с новым сезоном и пожелал творческих свершений.

Спектакль поставлен народным артистом Марахимом Фарзалибековым по произведению драматурга, заслуженного деятеля искусств, кавалера государственных орденов и лауреата Госпремии, народного писателя Ильяса Эфендиева "Hökmdar və qızı" (Правитель и его дочь).

События происходят в XVIII веке в Шуше, центре Карабахского ханства. В годы правления Ибрагим Халил-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств. Карабахский правитель Ибрагим Халил-хан старается наладить политические и дружественные отношения с Россией и Ираном, однако становится жертвой вероломства и предательства армян. Красной линией проходит любовь дочери Карабахского хана - Агабейим ага и визиря Садай бека. Она не вольна в выборе и должна принести свое счастье в жертву Отчизне, ее будущему...

Художник-постановщик - заслуженный художник Исмаил Мамедов, музыкальное оформление - Гамид Кязымзаде, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по свету - Рафаэль Гасанов.

В ролях: народные артисты Кязым Абдуллаев, Франгиз Муталлимова, Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Рамиз Мелик, Рамиз Новруз, Али Нурзаде, заслуженные артисты Мясмя Агавердиева, Кязым Гасангулиев, Эльхан Гулиев, Эльшан Джабраилов, Рашад Бахтияров, Эльнар Гараев, актеры Ильяс Ахмедов, Эльнур Гадиров, Рамин Шихалиев, Ляман Иманова, Рада Насибова, Джавидан Новруз, Фируза Балаева и Фарида Шахбазова.