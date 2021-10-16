100 лет богатства - Азербайджанский международный фестиваль вокалистов

В рамках второго Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел вечер "100 лет богатства" к 100-летию БМА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе выступили преподаватели и студенты Бакинской музыкальной академии - Лейла Бахышова, Эмин Исмайлов, Фидан Мамедзаде, Руслан Персан, Субхан Рустамов, Лала Ибрагимова и другие. Прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков.

Азербайджанский международный фестиваль вокалистов организован Дворцом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана. Автор идеи проекта и художественный руководитель - заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов. Основная цель проведения фестиваля - развитие и пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса. В ходе фестиваля с 15 по 20 октября жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители: представлены интересные концерты, музыкальные вечера, презентации, мастер-классы, научно-практические конференции и другие мероприятия.

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