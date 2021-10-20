Звезда сериала "Kurtlar Vadisi" с супругой приехал в Баку

Звезда сериала "Kurtlar Vadisi" Эрхан Уфак с супругой Сурейя приехал в Баку для участия в своем первом выпуске учащихся Творческой академии (Sənət Akademiyası), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первом актерском курсе с апреля этого года обучались талантливые люди от 12 до 65 лет. На протяжении этого времени актер неоднократно приезжал в Баку, давал мастер-классы, проводил тренинги и семинары. На выпускном вечере он пожелал творческих успехов и отметил братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Эрхан Уфак известен по роли Гюллюcю в сериале "Kurtlar Vadisi", снимался с 2003 по 2017 год в фильмах "Долина волков", "Долина волков: Ирак", "Долина волков: Западня", "Долина волков: Террор", "Долина волков: Родина".

Творческая академия была открыта Eslem Film Yapım (Турция) и Центром пропаганды культуры и социальных инициатив (Азербайджан). Главная цель - привлечение известных турецких актеров для обучения киноактерскому мастерству в Азербайджане.