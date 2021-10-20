В Музее ковра в Баку пройдет международная конференция

В Азербайджанском национальном музее ковра 21-22 октября пройдет международная научно-практическая конференция "Художник и ковер: сегодня и завтра", приуроченная к 100-летию народного художника, кавалера ордена "Истиглал" Кямиля Алиева, отмечаемому согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева. Конференция организована Министерством культуры и Национальным музеем ковра.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, открытие конференции, которая пройдет в гибридном формате (прямое и онлайн-участие), состоится 21 октября в 10:00, передает Day.Az.

В мероприятии примут участие 34 специалиста из Азербайджана, Турции, Японии, Аргентины, Украины, Туркменистана, Татарстана, России, Латвии, Австрии, Германии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В ходе двухдневной академической сессии участники конференции выступят с докладами на темы "Художники по ковру в рамках традиций", "Ковер в творчестве современных художников", "Кураторские проекты в сфере современного ковроткачества", "Современное ковровое искусство Азербайджана".

Также запланирована культурная программа для гостей. Они ознакомятся с экспозицией Музея ковра, посетят Ичеришехер и Центр Гейдара Алиева, 22 октября участники посетят Аллею почетного захоронения.