В Азербайджане восстановлен фильм о Саттаре Бахлулзаде

Госфильмофонд Азербайджана восстановил документальный фильм "Саттар Бахлулзаде", повествующий о жизни и творчестве народного художника Азербайджана, лауреата Государственной премии. Об этом сообщил Trend директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, передает Day.Az.

Фильм был снят в 1989 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария - Азер Абдулла, режиссер - Давуд Иманов, оператор - Рафиг Гулиев, композитор - Джаваншир Гулиев.

Заслуженный деятель искусств, народный художник Азербайджана Саттар Бахлулзаде родился в 1909 году в селе Амирджан недалеко от Баку. Любовь к рисованию появилась у Саттара в раннем детстве. После того как отец подарил ему цветные карандаши, Саттар рисовал все, что видел вокруг. В школьные годы он любил читать стихи Низами Гянджеви, Вагифа, Хагани Ширвани, однако больше всего его вдохновляла поэзия Физули и герои его произведения "Лейли и Меджнун".

В 1927 году Саттар Бахлулзаде поступил в Азербайджанский художественный техникум (ныне - Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде), где получил начальное профессиональное художественное образование. Затем в 1933 году он поступил в Московский художественный институт имени В.И.Сурикова.

Почти всю жизнь Саттар прожил в родном селе. Очень часто он выезжал на природу, чтобы запечатлеть на холсте всю ее красоту.

Художник скончался в 1974 году. Саттар Бахлулзаде был похоронен по собственному желанию в родном селе, в Амирджане, рядом с могилой своей матери.