Юные таланты Азербайджана выступят с концертом "Zəfər günün mübarək"

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева третьего ноября будет представлена концертная программа "Zəfər günün mübarək" ("С Днем Победы"), сообщили Trend Life организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Концертная программа, посвященная Дню Победы, пройдет в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи").

На вечере выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов: вокалисты - Джалал Керимов и Субхан Рустамов; исполнители на гануне - Севда Джабраилова, Фидан Гусейнли, Захра Мамедова, Сулейман Махмудов; скрипачи - Сария Насибова, Сура Руфат и Заррин Алиева, исполнитель на таре - Фатех Искендер; виолончелистка - Джалала Исмаилзаде; исполнительница на кяманче - Севиндж Мирзали; пианисты - Наргиз Кянгярли, Зулейха Абдуллаева и Вюсаля Бабаева, исполнитель на флейте - Кямран Талыбов; ханенде - Хазрат Азизли, Севиль Абдуллаева и Адиля Алиева; исполнитель на кларнете - Асим Рзазаде, а также чтец - Алиулла Велиев.

Наряду с сочинениями известных композиторов, на вечере прозвучит произведение молодого автора, участницы проекта Вафы Багирзаде.

Также на концерте выступит хор Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории (художественный руководитель - Валида Джалилова, концертмейстер - Айнур Абдуллаева).

Отметим, что в этом году проект "Поддержка молодежи" отмечает свое 5-летие. Его основная задача - выявление и поддержка молодых талантов в стране. Кроме того, целями являются: сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами - ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.Аz, Milli.az.