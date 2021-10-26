Сами Юсуф с азербайджанскими музыкантами представили грандиозный концерт в рамках Expo Dubai 2020

В рамках всемирной выставки Expo Dubai 2020 (Дубай, ОАЭ) прошел грандиозный концерт всемирно известного исполнителя азербайджанского происхождения Сами Юсуфа (родился в Иране, живет в Великобритании) с участием азербайджанских музыкантов, сообщил Trend участник вечера, кяманчист, заслуженный артист Тогрул Асадуллаев, передает Day.Az.

"Сами Юсуф собрал большой международный оркестр и хор из Турции, Ирана, Ливана, Марокко, Канады, Китая, Пакистана, Индии и других стран, причем больше всего, около тринадцати, было музыкантов и исполнителей из Азербайджана. Мы репетировали на протяжении нескольких дней, все были как одна семья, концерт прошел с огромным успехом, был феерический вечер. Прозвучали философские композиции народов мира и Азербайджана. Особенно потрясающим было исполнение композиции на слова великого азербайджанского поэта и философа Насими", - сказал Тогрул Асадуллаев.

Среди представителей Азербайджана в составе международного коллектива были заслуженные артисты Тайяр Байрамов (ханенде), Ширзад Фаталиев (балабан) и другие.