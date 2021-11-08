Прекрасный показ оперы "Вагиф" в Театре оперы и балета - ФОТО
7 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Вагиф" видного азербайджанского композитора Рамиза Мустафаева. Спектакль был посвящен 120-летию со дня рождения известного азербайджанского ханенде, народного артиста Хана Шушинского, и собрал большую зрительскую аудиторию.
Театр оперы и балета очень трепетно относится к произведениям азербайджанских композиторов и часто демонстрирует публике лучшие отечественные оперные и балетные шедевры, которые всегда вызывают интерес как у местных, так и иностранных ценителей этого искусства.
На высоком профессиональном уровне исполнили свои партии ведущие солисты Театра оперы и балета.
Особо хотелось отметить исполнение главной партии Вагифа заслуженным артистом республики Рамилем Гасымовым. Имя Рамиля Гасымова давно завоевало признание и любовь слушателей. Обладатель удивительного по красоте голоса, он неустанно находится в творческом поиске. Эта внутренняя неуспокоенность всегда обещает истинным ценителям музыки радость новых встреч с его вдохновенным искусством. Замечательный сценический темперамент, сильный голос сделали подвластным артисту создание сложных оперных героев, в числе которых и Вагиф из оперы Рамиза Мустафаева.
В роли Хураман выступила заслуженная артистка республики Фарида Мамедова. В этот вечер на сцене блистали все - заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев, исполнивший партию Каджара, Джахангир Гурбанов (партия Эльдара), Эльнур Зейналов (партия Ханенде), народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Везиря), а также солисты Талех Яхъяев (партия Ибрагим хана), Айтен Магеррамова (партия Старухи), Фахмин Ахмедлы (партия Алибека), Рза Хосровзаде (партия Видади), Зумруд Давудова (партия Гюльнар) и другие.
Слаженно и гармонично в этот день выступали и артисты хора под руководством главного хормейстера Театра оперы и балета, заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.
Прекрасно дирижировал оперой заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.
Публика на протяжении всего спектакля поддерживала артистов бурными аплодисментами и в заключение вечера наградила участников спектакля продолжительными овациями и возгласами "браво".
Ирада Велибекова
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