Прекрасный показ оперы "Вагиф" в Театре оперы и балета

7 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Вагиф" видного азербайджанского композитора Рамиза Мустафаева. Спектакль был посвящен 120-летию со дня рождения известного азербайджанского ханенде, народного артиста Хана Шушинского, и собрал большую зрительскую аудиторию.

Театр оперы и балета очень трепетно относится к произведениям азербайджанских композиторов и часто демонстрирует публике лучшие отечественные оперные и балетные шедевры, которые всегда вызывают интерес как у местных, так и иностранных ценителей этого искусства.

На высоком профессиональном уровне исполнили свои партии ведущие солисты Театра оперы и балета.

Особо хотелось отметить исполнение главной партии Вагифа заслуженным артистом республики Рамилем Гасымовым. Имя Рамиля Гасымова давно завоевало признание и любовь слушателей. Обладатель удивительного по красоте голоса, он неустанно находится в творческом поиске. Эта внутренняя неуспокоенность всегда обещает истинным ценителям музыки радость новых встреч с его вдохновенным искусством. Замечательный сценический темперамент, сильный голос сделали подвластным артисту создание сложных оперных героев, в числе которых и Вагиф из оперы Рамиза Мустафаева.

В роли Хураман выступила заслуженная артистка республики Фарида Мамедова. В этот вечер на сцене блистали все - заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев, исполнивший партию Каджара, Джахангир Гурбанов (партия Эльдара), Эльнур Зейналов (партия Ханенде), народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Везиря), а также солисты Талех Яхъяев (партия Ибрагим хана), Айтен Магеррамова (партия Старухи), Фахмин Ахмедлы (партия Алибека), Рза Хосровзаде (партия Видади), Зумруд Давудова (партия Гюльнар) и другие.

Слаженно и гармонично в этот день выступали и артисты хора под руководством главного хормейстера Театра оперы и балета, заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

Прекрасно дирижировал оперой заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Публика на протяжении всего спектакля поддерживала артистов бурными аплодисментами и в заключение вечера наградила участников спектакля продолжительными овациями и возгласами "браво".

Ирада Велибекова