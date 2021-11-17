В Баку состоится концерт хоровой группы

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 29 ноября состоится концерт хоровой группы Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, сообщили Trend в филармонии, передает Day.Az.

В программе прозвучат сочинения азербайджанских композиторов. Художественный руководитель и главный дирижер ансамбля - народный артист Агаверди Пашаев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев.

Хоровая группа выступит в сопровождении концертмейстеров Лалы Багирзаде и Фардина Мамедзаде, а также инструментального ансамбля. Солисты - Орхан Ализаде и Рена Эйюбова.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.