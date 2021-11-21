Всемирно известный музыкант Дмитрий Ситковецкий через 20 лет вернулся в Баку

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялись мастер-классы выдающегося музыканта современности, скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Дмитрий Ситковецкий не был на Родине в Азербайджане уже 20 лет. По его словам, все эти годы он ждал возвращения Карабаха.

"Для меня очень важно помочь своей родной стране в такой важной миссии, как возрождение и развитие музыкальной культуры и образования. Именно по этой причине пожелал провести мастер-классы для юных и талантливых исполнителей Азербайджана", - отметил всемирно известный музыкант.

В мастер-классах приняли участие студентка первого курса магистратуры Ляман Асадова (класс профессора З.Гулиевой), студент третьего курса Осман Мустафазаде (класс профессора З.Гулиевой), а также ученик 11 класса Музыкальной школы имени Бюльбюля Джаббари Озджан (класс преподавателя Ф.Идиатуллиной). В исполнении музыкантов прозвучали композиции мировых классиков. Причем концертмейстером для Ляман Асадовой выступил сам ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли. Мастер-классы продолжались более трех часов. Все это время Дмитрий Ситковецкий не просто делился с юными музыкантами секретами исполнительского искусства, но и подчеркивал важность всестороннего развития и образования для каждого исполнителя, поскольку музыкант не только должен владеть техническим мастерством, но и разговаривать с публикой, быть автором новой интерпретации классических сочинений. Каждое замечание музыканта сопровождалось яркими метафорами и примерами из собственного опыта и опыта классиков музыкального искусства.

Среди гостей вечера были представители министерства культуры Азербайджана, посольства России в Азербайджане, профессорско-преподавательский состав и студенты БМА.

Дмитрий Ситковецкий - потомственный музыкант, родившийся (27 сентября 1954 года) и выросший в Баку, чья семья очень тесно связана с азербайджанским музыкальным искусством. Дед - Григорий Ситковецкий был педагогом музыки. Бабушка - Люся Ратнер, заслуженная артистка Азербаджанской ССР, концертмейстер Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени М.Ф. Ахундова. Родители - выдающиеся музыканты - скрипач Юлиан Ситковецкий и пианистка Белла Давидович, заслуженно получившие мировую славу и признание. Сам Дмитрий Ситковецкий уже в юности стал знаменит благодаря победе на первом юношеском конкурсе "Концертино Прага". Обучался в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В 1977 году эмигрировал в США, где уже через два месяца дал свой первый концерт. Окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Важным этапом в творческой биографии музыканта стала победа в 1979 году в престижном конкурсе скрипачей им.Крейслера, проходившем в Вене. Впоследствии музыкант много концертировал в США и Европе сначала как скрипач, а с середины 90-х годов и как дирижер, а также возглавлял музыкальные фестивали и конкурсы. В репертуаре все сольные скрипичные сонаты и партиты Баха, скрипичные сонаты Брамса, концерты Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, произведения современных композиторов. Автор ряда транскрипций для струнного оркестра и струнных ансамблей. В 1996-2001 годах был главным дирижером национального оркестра Северной Ирландии, основал сессионный оркестр "Новые европейские струнные". Живет в Лондоне.