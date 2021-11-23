В Баку отметят юбилей International Watercolor Society

В честь 10-летия International Watercolor Society (IWS, Международное акварельное общество) в Баку 23 января 2022 года пройдет выставка "Akvarel Təəssüratları" (Акварельные впечатления), организованная IWS Azerbaijan и IWS Khatai Art Centre при поддержке министерства культуры, Союза художников Азербайджана и Государственной художественной галереи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для участия в экспозиции художники могут отправить свое фото, данные и название произведения на электронную почту iwsazerbaijan@gmail.com. Можно представить на выставку несколько картин (их фото), из которых художественным советом проекта будут отобраны одна или две. Требования к работам - 90 процентов использования акварели на бумаге, а также представляемое произведение не должно было участвовать в выставках IWS Azerbaijan на протяжении последних трех лет. Размер работы и тема - произвольные. Последняя дата для регистрации - 30 декабря. Выбранные работы должны быть представлены организаторам до 20 января.

Выставка пройдет в Центре искусств "Хатаи" в Баку. Участники будут отмечены ценными призами и сертификатами, работы войдут в электронный каталог.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.Az

International Watercolor Society было создано в 2012 году. В настоящее время в более 120 странах действуют филиалы и национальные организации IWS. Цель создания IWS - продвижение и популяризация акварели во всем мире. Основатель и президент - Атанур Доган.