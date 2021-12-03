Открылась международная Азербайджанская Неделя моды, посвященная цветку Карабаха харыбюльбюль

В отеле Hilton Baku состоялось красочное открытие одиннадцатой международной Азербайджанской Недели моды - Azerbaijan Fashion Week, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Прошло два года с 10-го юбилейного сезона Azerbaijan Fashion Week, который традиционно проводится с 2015 года. Бесспорно, пандемия внесла серьёзные коррективы в проведение массовых мероприятий. Но сегодня, когда борьба с коронавирусом вышла на новый уровень, начинается новая жизнь и вместе с ней возвращается мода. А самое главное - это славная победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и возвращение Карабаха. Поэтому нынешний сезон проходит под слоганом "Возращение/The return", а символом стал цветок харыбюльбюль. Этот уникальный цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в Отечественной войне", - отметил генеральный директор AFW Ниджат Бахшалиев.

Вместе с основной программой показов проходит ставший традиционным шоу-рум Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск

"Проведение в Азербайджане Недели моды является ярким событием для дизайнеров, возможностью показать новые тренды, обменяться опытом, реализовать совместные проекты, и просто пообщаться в доброй и дружеской атмосфере, чего нам очень не хватало в период пандемии. Приглашаем всех друзей на праздник индустрии моды и красоты", - отметил генеральный продюсер AFW Доссыбаев Саят из Казахстана.

В Аzerbaijan Fashion Week свои коллекции представляют модные дома и дизайнеры - Fakhriya Khalafova, Amelie Baku, Nubi, Alexey Chzhen, Lora Atelier, K.Fabuel, Libas, Nara Eyvazova, Utopia, Mario Russo, Hanym, Giedi и другие, также будет представлено Fashion Kids.

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