В Баку прошли съемки высокобюджетного фильма Netflix

В зале Terra Auditorium в рамках выставки Dubai EXPO прошла презентация Кинокомиссии Азербайджана (Filming Azerbaijan), сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

На презентации присутствовали представители индустрии кино из разных стран мира.

Заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов, выступая на мероприятии, отметил, что "инициатива раскроет потенциал кинотуризма в Азербайджане, увеличит инвестиции в нашу страну в этом направлении и создаст благоприятные экономически возможности".

По его словам, Кинокомиссия за год своей работы уже организовала на территории Азербайджане съемки с участием кинематографистов из США, Турции, Индии, Ливана и других стран. В 2021 году в результате сотрудничества с платформой Netflix в Баку прошли съемки некоторых сцен высокобюджетного фильма американского производства.

Отметим, что кинокомиссии функционируют в большинстве стран мира. Кинокомиссия Азербайджана была создана министерством культуры в январе 2021 года для поддержки и поощрения кинопроизводства. Это важный шаг для развития национального кинематографа и интеграции его в мировой кинематограф.

Презентация Кинокомиссии Азербайджана, прошедшая в рамках Dubai EXPO, уже приносит свои плоды, в частности, обсуждаются совместные проекты с несколькими ведущими кинокомпаниями Черногории и ОАЭ.