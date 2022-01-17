В Баку прошли съемки высокобюджетного фильма Netflix
В зале Terra Auditorium в рамках выставки Dubai EXPO прошла презентация Кинокомиссии Азербайджана (Filming Azerbaijan), сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.
На презентации присутствовали представители индустрии кино из разных стран мира.
Заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов, выступая на мероприятии, отметил, что "инициатива раскроет потенциал кинотуризма в Азербайджане, увеличит инвестиции в нашу страну в этом направлении и создаст благоприятные экономически возможности".
По его словам, Кинокомиссия за год своей работы уже организовала на территории Азербайджане съемки с участием кинематографистов из США, Турции, Индии, Ливана и других стран. В 2021 году в результате сотрудничества с платформой Netflix в Баку прошли съемки некоторых сцен высокобюджетного фильма американского производства.
Отметим, что кинокомиссии функционируют в большинстве стран мира. Кинокомиссия Азербайджана была создана министерством культуры в январе 2021 года для поддержки и поощрения кинопроизводства. Это важный шаг для развития национального кинематографа и интеграции его в мировой кинематограф.
Презентация Кинокомиссии Азербайджана, прошедшая в рамках Dubai EXPO, уже приносит свои плоды, в частности, обсуждаются совместные проекты с несколькими ведущими кинокомпаниями Черногории и ОАЭ.
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