В Москве пройдут Недели азербайджанского кино

На ВДНХ с 22 января по 20 февраля пройдут Недели азербайджанского кино, зрители смогут бесплатно увидеть лучшие картины азербайджанского кинематографа.

Как передает Day.Az со ссылкой на MSK Agency, об этом сообщила пресс-служба выставки.

"С 22 января по 20 февраля в павильоне №14 "Азербайджан" пройдут Недели азербайджанского кино. Каждые выходные гости павильона смогут увидеть лучшие картины азербайджанского кинематографа. Вход свободный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для посетителей подготовят картины Эльдара Кулиева, Анара Рзаева, Расима Оджагова, Юлия Гусмана, а также других сценаристов и режиссеров.

Расписание сеансов опубликовано на сайте ВДНХ.