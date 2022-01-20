В Москве пройдут Недели азербайджанского кино
На ВДНХ с 22 января по 20 февраля пройдут Недели азербайджанского кино, зрители смогут бесплатно увидеть лучшие картины азербайджанского кинематографа.
Как передает Day.Az со ссылкой на MSK Agency, об этом сообщила пресс-служба выставки.
"С 22 января по 20 февраля в павильоне №14 "Азербайджан" пройдут Недели азербайджанского кино. Каждые выходные гости павильона смогут увидеть лучшие картины азербайджанского кинематографа. Вход свободный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для посетителей подготовят картины Эльдара Кулиева, Анара Рзаева, Расима Оджагова, Юлия Гусмана, а также других сценаристов и режиссеров.
Расписание сеансов опубликовано на сайте ВДНХ.
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