В Баку пройдет международный музыкальный фестиваль "Дни барокко"
При организации министерства культуры Азербайджана 23-26 апреля пройдет Международный музыкальный фестиваль "Дни барокко", сообщили Day.Az в ведомстве.
В рамках фестиваля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственном академическом театре оперы и балета, Зале камерной и органной музыки и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли будут представлены концертные программы, спектакли, проведены мастер-классы.
В ходе впервые организуемого в Азербайджане Международного музыкального фестиваля "Дни барокко" вниманию публики будут представлены музыкальные произведения, относящиеся к данной эпохе, в интерпретации азербайджанских музыкантов, а также представителей Италии, Турции, Украины и Грузии.
На открытии фестиваля состоится премьера оперы "Орфей и Эвридика" видного немецкого композитора XVIII века Кристофера Виллибальда Глюка.
Также пройдет концерт клавесинной музыки с участием Тбилисского государственного камерного оркестра и азербайджанского ансамбля D'accordo.
Директор академии D'arte Lirika, профессор Винченцо Де Виво (Италия) проведет в рамках фестиваля мастер-класс.
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