https://news.day.az/culture/1456045.html Ичери шехер в иллюстрациях английского дизайнера - ФОТО
Ичери шехер в иллюстрациях английского дизайнера - ФОТО
Английский графический дизайнер Бобби Эванс сделал иллюстрации одного из самых красивых уголков Азербайджана - Ичери шехер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, он поделился этими фотографиями в своем блоге, показав в них всю красоту Старого города в Баку.
По словам Бобби Эванса, он приехал в Баку на два дня, чтобы своими глазами увидеть Ичери шехер и другие достопримечательности и создать иллюстрации.
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