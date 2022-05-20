Из Баку увезу только самые положительные и приятные впечатления

Народный артист России Андрей Соколов принял участие в Баку в премьерном показе российского исторического фильма "Аманат", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

До показа киноленты известный актер пообщался с представителями отечественных СМИ, рассказал о визите в столицу Азербайджана, а также о съемках в исторической драме.

"В Азербайджан "опасно" приезжать, потому что сразу набираешь несколько лишних килограммов (улыбается). А если говорить серьезно, у нас была обзорная экскурсия, мы прогулялись по Старому городу (прим. - Ичери шехер). В Баку я был лет 25 назад и, конечно, за это время изменилось крайне много - атмосфера, люди... Видно много молодежи и много улыбающихся людей, и это очень здорово! Во время прогулки ко мне подходили люди, говорили добрые слова, что крайне приятно, и это ощущение тепла останется со мной", - сказал актер.

У народного артиста России есть друзья-азербайджанцы, и, по его словам, это друзья по интересам житейским. "Самое прекрасное времяпрепровождение - это с теми людьми, с кем можно помолчать", - добавил он.

Андрей Соколов признался, что из Баку он увезет только самые положительные и приятные впечатления: "Благодарю принимающую сторону, все организовано с большим профессионализмом".

За день до премьеры фильма в Баку у Андрея Соколова прошел творческий вечер.

"Проще сыграть три спектакля, чем провести один творческий вечер. Ведь это общение напрямую со зрителем, ты не спрятан за образом, ролью. Такие вечера своего рода лакмусовая бумажка. Здорово, что в Баку все прошло замечательно", - сказал он.

Говоря о работе над фильмом "Аманат", актер отметил, что съемки длились четыре года, а экспедиция дважды выезжала в Дагестан со всеми актерами, техникой, историческим реквизитом. Коррективы в продолжительность съёмочного процесса внесла пандемия и вызванные ею ограничения.

Андрей Соколов добавил, что большинству актеров интересно сниматься в исторических кинокартинах ввиду того, что это проверка их профессионального уровня, ведь классика не умирает никогда, она прошла испытание временем.

Напомним, что в пятницу, 20 мая, в Park Cinema Flame Towers в Баку состоялась премьера фильма "Аманат". "Аманат" - это российская историческая драма, режиссерами которой являются Антон Сиверс и Рауф Кубаев. Роли в фильме исполнили известные российские актеры - Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Фёдор Лавров, Даниил Страхов и другие.