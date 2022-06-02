На детском музыкальном конкурсе в Грузии прозвучала азербайджанская песня

В детском музыкальном проекте "Ранина", транслируемом на Первом канале Грузии, была исполнена азербайджанская песня, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

11-летний участник конкурса Ото Базерашвили из Телави исполнил песню народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу Aman, aman ayrılıq.

Выступление на азербайджанском языке было встречено аплодисментами жюри и публики. Члены жюри дали наивысшую оценку выступлению О.Базерашвили - 10 баллов.

В конкурсе принимают участие 10 исполнителей от 4 до 18 лет. Полуфинал состоится 4 июня.

Стоит отметить, что конкурс "Ранина" проводится уже пятый сезон. Победитель представляет Грузию на песенном конкурсе "Детское Евровидение".