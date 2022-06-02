В Баку будет представлено мультимедийное шоу "Музыкальный проектор"

В Киноцентре "Низами" 25 июня в 20:00 будет представлено мультимедийное шоу "Музыкальный проектор", организованное Art-East Media Group при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В мультимедийном шоу "Музыкальный проектор" в новой аранжировке зрителям будут представлены саундтреки к самым популярным фильмам азербайджанского и мирового кинематографа в исполнении камерного оркестра "Авангард", передает Day.Az.

Музыкальные произведения из фильмов, завоевавших большую любовь и симпатию, будут сопровождаться ярким исполнением танцевальных номеров, хореографическими композициями и известными фрагментами из мультфильмов.

Главная цель проекта - формирование у зрителей нового художественного вкуса, привнесение новых веяний в сферу концертной деятельности.

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