В Баку будет представлено мультимедийное шоу "Музыкальный проектор" - ВИДЕО
В Киноцентре "Низами" 25 июня в 20:00 будет представлено мультимедийное шоу "Музыкальный проектор", организованное Art-East Media Group при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
В мультимедийном шоу "Музыкальный проектор" в новой аранжировке зрителям будут представлены саундтреки к самым популярным фильмам азербайджанского и мирового кинематографа в исполнении камерного оркестра "Авангард", передает Day.Az.
Музыкальные произведения из фильмов, завоевавших большую любовь и симпатию, будут сопровождаться ярким исполнением танцевальных номеров, хореографическими композициями и известными фрагментами из мультфильмов.
Главная цель проекта - формирование у зрителей нового художественного вкуса, привнесение новых веяний в сферу концертной деятельности.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.
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