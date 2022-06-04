Пешеходный тротуар одной из улиц Баку украсили картинами

Перед Центром искусств "Хатаи" на пешеходном тротуаре прошел пленэр и церемония награждения V Республиканского фестиваля детского рисунка "Azərbaycanim" (Мой Азербайджан), сообщает Trend Life.

Конкурс был организован в возрастных категориях: до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год. По десять лучших работ из каждой категории будут представлены в финальной части фестиваля, победители выбраны оргкомитетом.

Цель художественного проекта, проводимого в рамках "Года города Шуша" - развитие способностей талантливых детей, подростков и молодежи, активизация их творческой деятельности, а также более широкая пропаганда культурного наследия освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В мероприятии приняли участие директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Азизов, руководитель гуманитарного отдела Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, которые поздравили участников проекта, отметив умение юных художников передать свои чувства и мысли с помощью красок на холсте и бумаге. Победителям были вручены призы и сертификаты.

Пленэр по акварели был проведен членом Союза художников Азербайджана Гюндюзем Габибовым.

Республиканский фестиваль детского рисунка "Azərbaycanim" был организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики АР.

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