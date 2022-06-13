Азербайджан отметит юбилей со дня рождения поэта Гамзатова

Мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова, планируется провести в Монголии, Кыргызстане, Беларуси и Азербайджане, а в Иране в 2022 году откроют бюст поэта. Об этом сообщила в понедельник ТАСС дочь поэта Салихат Расулова, передает Day.Az.

"Будет ежегодный телевизионный конкурс исполнителей "Наша песня" на базе представительства в Монголии на лучшее исполнение песни, написанной на стихи Расула Гамзатова. <...> Планируется фестиваль "Культура народов Северного Кавказа", посвященный столетию со дня рождения Расула Гамзатова, в городе Бишкек, <...> молодежный фестиваль военно-патриотической песни "Журавли" <...> в Киргизской Республике; <...> проведение культурно-просветительских мероприятий <...> в Азербайджане и Республике Беларусь", - сообщила Расулова.

Бюст поэта, по ее словам, в этом году планируют установить на территории иранского университета имени Алламе Табатабаи в Тегеране.

Как отметила Гамзатова, в России в рамках празднования также запланировано проведение фестивалей, концертов, выставок, театрализованных представлений, научных конференций и литературных вечеров.