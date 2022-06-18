В Баку пройдет конкурс, посвященный Хуршидбану Натаван
В Союзе театральных деятелей Азербайджана 20 июня пройдет конкурс чтецов "CƏNNƏTİM QARABAĞ" (Мой рай - Карабах), посвященный 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, сообщили Day.Az в Союзе.
Организаторы конкурса - министерство культуры и Союз театральных деятелей Азербайджана.
Хуршидбану Натаван - родилась в 1832 году в городе Шуша. Свой творческий путь начала в 1850-х годах.
Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван - любовь к жизни, мечты о счастье, горе матери, потерявшей любимого сына. Помимо поэзии, она также занималась живописью.
Хуршидбану Натаван скончалась в 1897 году, была похоронена в Агдаме.
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