Два актера Бакинской русдрамы участвуют в Летней театральной школе в Санкт-Петербурге

Актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - Ибрагим Чингиз (Ахмедов ) и Мурад Исмайлов принимают участие в Летней театральной школе для молодых артистов из стран ближнего зарубежья, проводимой в Санкт-Петербурге Театром-фестивалем "Балтийский дом", сообщили Day.Az в театре.

Летняя театральная школа проходит 19-30 июня, в обучении принимают участие 23 молодых актера из стран ближнего зарубежья.

В Летней театральной школе для молодых артистов представлены авторские программы педагогов петербургских вузов - лекции по истории русской литературы и русского театра, практические занятия по сценической речи, сценическому движению, вокалу и просмотры спектаклей петербургских театров и т.д.

Участники школы познакомятся с новейшими методиками преподавания исполнительских дисциплин, а также смогут обрести новые творческие контакты.

Особое значение играет место проведения проекта - Санкт-Петербург, культурная столица России предоставляет уникальные возможности для приобщения к российской истории и культуре, поэтому основные занятия дополнятся экскурсиями в музеи Санкт-Петербурга.

Финалом учебной программы школы станут итоговые показы по дисциплинам "сценическая речь", "сценическое движение" и "вокал".