В Международном центре мугама прошел вечер "Баяты-Шираз"

В рамках проекта "Вечера мугама" Международный центр мугама в Баку представил концертную программу "Баяты-Шираз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автором идеи проекта является директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов.

"Баяты-Шираз" (Bayatı-Şiraz) - мугам и один из семи основных ладов в азербайджанской музыке. Является одним из самых распространенных форм мугама, у которой также существуют разделы и отделы - "Маейи-Баяты-Шираз", "Нишиби-Фераз", "Баяты-Исфахан", "Хаверан", "Хюззал". "Баяты-Шираз" называют "невестой музыки", а его характер определен великим композитором Узеиром Гаджибейли словом "грусть". Легендарный тарист Бахрам Мансуров отмечал, что "Баяты-Шираз", ранее известный как "Баяты-Исфахан", существовал как самостоятельный дастгах только в начале XIX века. То есть было установлено, что "Баяты-Шираз" - это современный вариант мугама "Исфахан", возникшего в VI-VII веках. Азербайджанский ученый, художник, музыковед и поэт XIX века Мир Мохсун Навваб описал этот мугам как раздел в трактате "Вузухуль-Аргам" и назвал пятый из 12 мугамов "Исфаханом". Эта музыка воплощена в творчестве видных композиторов: Сеид Рустамов выполнил запись и обработку мугама, Сулейман Алескеров написал симфонический мугам "Баяты-Шираз", Фикрет Амиров создал другой симфонический мугам "Гюлюстан-Баяты Шираз", Назима Аливердибекова - хореографический мугам "Баяты-Шираз". Кстати, на основе "Баяты-Шираз" российский композитор Эдуард Артемьев написал музыкальное произведение "Медитация" для фильма Андрея Тарковского "Сталкер" (1979). Эта музыка также отмечена Сергеем Есениным в известном поэтическом цикле "Персидские мотивы".

Всю палитру и богатство "Баяты-Шираз" в концертной программе продемонстрировали артисты Международного центра мугама - ханенде Рявана Гурбанова, Сабина Арабли и Гюнай Имамвердиева, музыканты - заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Амиль Мустафаев (нагара), Васиф Юсипли (уд) и Рафаэль Аскеров (балабан).

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