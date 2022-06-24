В Баку открылись "Дни Ренессанса"

В Филармоническом саду в Баку состоялось мероприятие под названием "Дни Ренессанса", посвященное европейской культуре, сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления культуры столицы.

Мероприятие прошло в рамках проекта по поддержке молодых художников и было организовано Центром по работе с творческой молодежью Главного управления культуры Баку.

Вниманию гостей были представлены картины, написанные в стиле эпохи Ренессанса. Их авторы - молодые художники Школы дизайна Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC). Также прозвучали музыкальные композиции, были представлены танцы эпохи Ренессанса.

Выступивший на мероприятии начальник Главного управления культуры Баку Ибрагим Алиев отметил важность пропаганды культур, сохранения традиций и просветительскую значимость проекта.

Директор Школы дизайна UNEC Лала Мамедова поблагодарила организаторов за поддержку в проведении мероприятия.

Сотрудник центра Алисейфаль Гулиев рассказал об одной из величайших культурно-исторических эпох, переломном для истории Европы этапе, заложившем основы новой европейской культуры.