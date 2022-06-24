Если меня здесь потерпят какое-то время…

В рамках визита в Баку известного российского актера театра и кино, заслуженного артиста Азербайджана и России Тимура Бадалбейли прошли его творческие встречи в Бакинском книжном центре (БКЦ) и в Центре Современного Искусства YARAT. В беседе с корреспондентом Trend Тимур Бадалбейли рассказал о визите на историческую родину, поделился творческими идеями, которые планирует реализовать в Азербайджане, передает Day.Az.

- Тимур, с чем связан ваш текущий визит в столицу Азербайджана? Вы приехали на отдых или это деловая поездка?

- Дела и отдых всегда можно совместить. А если говорить о нынешнем визите, то приглашение поступило от министерства культуры Азербайджана, и мой визит состоялся в рамках программы под названием "Культурная перезагрузка". У проекта очень красивое и емкое название, в рамках данной инициативы у меня состоялись два мероприятия - первое - мой творческий вечер, а второе - актерско-режиссерский мастер-класс. Разные форматы, но мы с участниками подолгу засиживались в Центре Современного Искусства YARAT, где и были организованы встречи.

- Какие впечатления оставили у вас эти мероприятия?

- Для меня мастер-класс прошел позитивно, но ведь главное, как он прошел для участников. По-моему, была очень хорошая творческая обстановка. И потом, если мы два часа беседовали, значит это было по обоюдному согласию.

- Вы живете в России, а за тем как развивается азербайджанский кинематограф следите?

- Живу в России, там родился, учился... И с какого-то момента стал получать приглашения на съемки в качестве актера в Азербайджане, снялся в нескольких кинокартинах. За фильм "Прощай, южный город" был удостоен нескольких кинонаград. Так что часть моей творческой биографии очень тесно связана с Азербайджаном, поэтому, естественно, слежу. И потом, Азербайджан - моя историческая родина, у меня много контактов здесь.

- А в последние годы предложения поступали?

- В последние годы предложений не было, но кинематограф развивается, недавно при министерстве культуры Азербайджана было создано Киноагентство. Сейчас я больше себя вижу в качестве театрального режиссера-постановщика, и надеюсь, что с минкультуры мы в ближайшем будущем договоримся о каком-то сотрудничестве.

- Что лично вам было бы интересно поставить в Баку в качестве театрального режиссера? Это была бы классика или образец современной драматургии?

- Думаю, если начинать, то, безусловно, с классики. Я и сам избалован классикой. Собственно, в Московском театре на Таганке, где я служил более 25 лет, это были имена большой высокой драматургии и литературы - Брехт, Шекспир, Мольер, Достоевский... Наверное, с моей стороны было бы уместно предложить ту драматургию, которая мне близка, и в рамках которой я сам развивался в Театре на Таганке. Не буду раскрывать секретов, это было бы неправильно, но предварительно я кое-что предложил министерству культуры, и думаю, в обозримом будущем предложу что-то конкретное.

- Если будете ставить здесь спектакль, то, возможно, на какой-то период потребуется переехать в Баку. Готовы к этому?

- Если меня здесь потерпят какое-то время (улыбается)... Естественно, постановка спектакля требует определенного периода времени. В России сейчас я больше занят в кинематографе, поскольку из Театра на Таганке ушел, этот мой период закончился.

- Вы ушли из театра, в котором служили долгие годы. Скажите, сожалений нет?

- Я ушел из того театра, в котором уже себя не видел... Сменилось руководство... А чувство сожаления - это нормально. Жалеют о ролях, с которыми роднишься. Например, в "Мастере и Маргарите" 18 лет играл Коровьева. Но, с другой стороны, какие-то этапы заканчиваются, иначе не начнутся новые.

- А предложения из других театров поступали?

- В Москве в ближайшее время не рассматриваю себя в качестве театрального артиста. Охотно откликаюсь на предложения российского кинематографа, и больше себя вижу в качестве театрального режиссера. У меня есть определенный опыт, и мне кажется, им я мог бы поделиться.

- Постановка театральных спектаклей зачастую требует больших финансовых вложений. Скажите, спонсоры в Москве легко дают деньги на театральные спектакли?

- Нет, спонсоры нигде, наверное, ничего легко не дают...

- Не могу не спросить о Баку. Вы часто приезжаете, есть ли здесь любимое место, где отдыхаете душой?

- Последний раз был здесь в декабре прошлого года. Сюда всегда хочется вернуться... я просто люблю сюда приезжать, и надеюсь, в будущем это будет происходить намного чаще.