Куда пойти в июле?

Подборкой культурных мероприятий, которые пройдут в июле в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank:

"Спектакль "Не та, так эта"

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 2 июля 19:00

Цена билета: 6 - 10 AZN

Спектакль "Lara Martin's Jazz Club"

Премьера спектакля прошла совсем недавно. Он на русском языке, напоминает мюзикл. Зрители в этом спектакле сидят на сцене и пьют алкоголь. Звучит заманчиво. Сама еще на нем не была, но очень хочу пойти и посмотреть.

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 3 и 15 июля 19:00

Цена билета: 35 - 50 AZN

Балетный спектакль "Неведомая лестница" ("Məchul pilləkan")

А это должна быть премьера. Тоже достаточно любопытный спектакль.

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 5 июля 19:00

Цена билета: 6 - 10 AZN

Оперетта "Аршин мал алан"

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 7 июля 19:00

Цена билета: 6 - 10 AZN

Вечер камерной музыки

Израильская скрипачка Евгения Эпштейн и пианистка Саида Тагизаде исполнят произведения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига, Франсиса Пуленка и Фикрета Амирова.

Где: Зал камерной и органной музыки при Филармонии (Кирха)

Когда: 8 июля 17:00

Цена билета: 3 - 15 AZN

Концерт "Новые имена"

В рамках этого проекта молодые музыканты выступают вместе с симфоническим оркестром. Дирижировать оркестром будет Мустафа Мехмандаров. Солисты вечера: скрипач Осман Мустафазаде и пианист Атабала Манафзаде. Прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №1 Чайковского и Концерт для скрипки с оркестром Брамса.

Где: Филармония

Когда: 8 июля 19:00

Цена билета: 4 - 15 AZN

Спектакль "Псих"

Смотрела дважды, писала рецензию.

Где: Музыкальный театр

Когда: 9 июля 19:00

Цена билета: 15 - 30 AZN

Концерт симфонического оркестра

Дирижировать оркестром будет Мустафа Мехмандаров. Солистка - пианистка Туту Айдыноглу. Будут исполнены произведения азербайджанских композиторов Концерт для фортепиано с оркестром Пики Ахундовой и симфония "Шуша" Азера Дадашова.

Где: Филармония

Когда: 12 июля 19:00

Цена билета: 4 - 15 AZN

Концерт Эйюба Ягубова

Летний вечер. Вы на концерте на открытом воздухе. На сцене Эйюб Ягубов, Big Band SoundPro, Фуад Мусаев и Натаван Джабизаде.

Где: Зелёный Театр

Когда: 20 и 21 июля 20:00

Цена билета: 20 - 100 AZN (ковид-паспорт не нужен)

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az".