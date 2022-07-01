Куда пойти в июле? - ПОДБОРКА МЕРОПРИЯТИЙ
Подборкой культурных мероприятий, которые пройдут в июле в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank:
"Спектакль "Не та, так эта"
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 2 июля 19:00
Цена билета: 6 - 10 AZN
Спектакль "Lara Martin's Jazz Club"
Премьера спектакля прошла совсем недавно. Он на русском языке, напоминает мюзикл. Зрители в этом спектакле сидят на сцене и пьют алкоголь. Звучит заманчиво. Сама еще на нем не была, но очень хочу пойти и посмотреть.
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 3 и 15 июля 19:00
Цена билета: 35 - 50 AZN
Балетный спектакль "Неведомая лестница" ("Məchul pilləkan")
А это должна быть премьера. Тоже достаточно любопытный спектакль.
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 5 июля 19:00
Цена билета: 6 - 10 AZN
Оперетта "Аршин мал алан"
Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр
Когда: 7 июля 19:00
Цена билета: 6 - 10 AZN
Вечер камерной музыки
Израильская скрипачка Евгения Эпштейн и пианистка Саида Тагизаде исполнят произведения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига, Франсиса Пуленка и Фикрета Амирова.
Где: Зал камерной и органной музыки при Филармонии (Кирха)
Когда: 8 июля 17:00
Цена билета: 3 - 15 AZN
Концерт "Новые имена"
В рамках этого проекта молодые музыканты выступают вместе с симфоническим оркестром. Дирижировать оркестром будет Мустафа Мехмандаров. Солисты вечера: скрипач Осман Мустафазаде и пианист Атабала Манафзаде. Прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №1 Чайковского и Концерт для скрипки с оркестром Брамса.
Где: Филармония
Когда: 8 июля 19:00
Цена билета: 4 - 15 AZN
Спектакль "Псих"
Смотрела дважды, писала рецензию.
Где: Музыкальный театр
Когда: 9 июля 19:00
Цена билета: 15 - 30 AZN
Концерт симфонического оркестра
Дирижировать оркестром будет Мустафа Мехмандаров. Солистка - пианистка Туту Айдыноглу. Будут исполнены произведения азербайджанских композиторов Концерт для фортепиано с оркестром Пики Ахундовой и симфония "Шуша" Азера Дадашова.
Где: Филармония
Когда: 12 июля 19:00
Цена билета: 4 - 15 AZN
Концерт Эйюба Ягубова
Летний вечер. Вы на концерте на открытом воздухе. На сцене Эйюб Ягубов, Big Band SoundPro, Фуад Мусаев и Натаван Джабизаде.
Где: Зелёный Театр
Когда: 20 и 21 июля 20:00
Цена билета: 20 - 100 AZN (ковид-паспорт не нужен)
Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az".
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