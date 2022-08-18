В Кирьят-Бялике прошел концерт, посвященный Муслиму Магомаеву

Юбилею одного из самых известных музыкантов планеты - Муслима Магомаева был посвящён концерт в израильском городе Кирьят-Бялике, передает Day.Az.

В день 80-летия великого певца в зале собрались почитатели его таланта из всех уголков Израиля, среди которых были выходцы из Азербайджана, а также представители других общин. Со сцены, украшенной государственными флагами Израиля и Азербайджана, на зрителей смотрел образ великого певца и звучал его неповторимый голос.

Выступая перед собравшимися зрителями, мэр города Кирьят-Бялика Эли Дукорский отметил, насколько важны такие мероприятия для сохранения высокого культурного наследия, которое несут представители СНГ. Заместитель мэра Кирьят-Бялика Нюма Рачевский рассказал, как много делается властями города для всех жителей и, в частности, для русскоязычной общины, и заверил, что будет делать всё возможное для поддержания высокого уровня культурных мероприятий.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак поблагодарил Эли Дукорского и Нюму Рачевского за помощь в организации праздничного вечера и преподнёс каждому из них недавно выпущенный ассоциацией "АзИз" юбилейный трёхтомник произведений великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви на иврите.

Директор Азербайджанского Культурного центра "АзИз" Егяна Сальман поблагодарила организаторов мероприятия, а также всех собравшихся за память и любовь к великому Артисту, отметив уникальность таланта и личности Муслима Магомаева.

Концерт, построенный на основе мемуаров Муслима Магомаева, был составлен в форме музыкального спектакля, где ведущая Елена Кашуцкая рассказывала о творческом пути великого артиста, а на экране демонстрировались фрагменты из его биографии. Весь вечер звучал голос Муслима Магомаева и песни из его репертуара в исполнении таких талантливых певцов, как Катя Мирецкая, Борис Кадин, Алла Шмидова, Виктория Фейгин, Влад Эстрин, Анна Берсон и Рами Нешер.

Зрители громкими аплодисментами и букетами цветов выразили благодарность артистам, а также ответственному за звуковое оформление Александру Левитскому и режиссеру Нелли Трайкович за прекрасный вечер.

Заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нюма Рачевский поблагодарил участников вечера а также всех, чьими усилиями состоялся этот замечательный концерт.

В финале руководитель городского отделения международной ассоциации "АзИз" Севин Ханукаев сердечно поблагодарив артистов преподнёс каждому исполнителю корзину цветов. Концерт был организован международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке муниципалитета города Кирьят-Бялика.