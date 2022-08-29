Союз кинематографистов Азербайджанской Республики окажет поддержку в лечении народного артиста Анвара Гасанова

Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) окажет поддержку в лечении народного артиста Анвара Гасанова, сообщил Trend Life глава пресс-службы организации Али Велиев, передает Day.Az.

На днях 72-летний известный актер Анвар Гасанов был госпитализирован в Мардаканскую больницу №26. У актера диабет, проблемы с сердцем и мозговым кровообращением.

"Анвар Гасанов является членом Союза кинематографистов Азербайджанской Республики. Сегодня председатель СКАР, лауреат Государственной премии СССР, кавалер государственных орденов, народная артистка Шафига Мамедова посетила Анвара Гасанова в больнице и поручила оказать необходимую поддержку. В данное время состояние актера стабильное, взяты необходимые анализы для постановки точного диагноза, после чего будут проведены все необходимые лечебные процедуры", - сказал Али Велиев.

Напомним, что народный артист Азербайджана Анвар Гасанов создал запоминающиеся образы в более чем пятидесяти картинах, среди которых Мурад в фильме "Последнее лето детства", Джалал - "Семеро сыновей моих", Шахбаз бек - "Дервиш взрывает Париж", Тархан - "Бабек", Сирадж - "Седлайте коней", Ариф - "Парни с нашей улицы" и другие.