Издана книга-альбом, посвященная Азер Паше Нематову

Издана книга-альбом, посвященная народному артисту, председателю Союза театральных деятелей Азербайджана, художественному руководителю и директору Государственного академического национального драматического театра, профессору Азер Паше Нематову, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Издание книги приурочено к 75-летнему юбилею народного артиста.

Книга-альбом, опубликованная на азербайджанском, русском и английском языках, начинается с рассказа о жизненном пути отца Азер Паши Нематова - известного театрального режиссера Зафара Нематова.

Издание состоит из следующих разделов - "Детство и юность", "Портреты", "Фрагменты спектаклей", "Искусство, жизнь, мысли...".

В издании нашли отражение фотографии из спектаклей, поставленных народным артистом для различных театров, сделанные в творческих поездах и т.д.

Книга-альбом основывается на материалах Союза театральных деятелей Азербайджана, Государственного театрального музея, Государственного академического национального драматического театра, а также из личного архива Азер Паши Нематова.

Составитель издания - Джавид Зейналлы, перевод на русский и английский языки осуществила Айна Зарбалиева, редактор - Аида Гафарова, художественное оформление - Агиль Амрахов.