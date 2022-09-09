Национальный драмтеатр откроет новый сезон спектаклем «Путь Победы»

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр откроет новый сезон спектаклем "Путь Победы", посвященным 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спектакль, который будет показан 23 сентября, подготовлен по заказу Министерства культуры.

Автор и режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азер Паша Нематов, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор - народный артист Сиявуш Керими, режиссер - Эмиль Аскеров.

В ролях заняты: народные артисты Нуреддин Мехдиханлы, Али Нур, заслуженные артисты Хиджран Насирова, Эльхан Гулиев, Матанат Атакишиева, Мирза Агабейли, Эльнар Гараев, Анар Гейбатов, Айшад Мамедов, Матлаб Абдуллаев, Эльшан Рустамов, Рашад Бахтияров, актеры Эльчин Эфенди, Хадиджа Новрузлу, Рада Насибова, Илаха Гасанова, Ильяс Ахмедов, Афет Мамедова, Айлин Гашимова, Эльсевяр Рагимов, Джордж Гафаров, Турал Ибрагимов, Рамин Шыхалиев, Эльнур Гадиров, Джумшуд Зейналов, Джавидан Новруз и Вюсал Мустафаев.