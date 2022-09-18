В Баку отметят юбилей Эльдара Мансурова

2 октября во Дворце имени Гейдара Алиева состоится грандиозная концертная программа, приуроченная к 70-летию композитора, народного артиста Эльдара Мансурова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе дворца, на юбилейном вечере выступят известные представители культуры и искусства, народные артисты Мубариз Тагиев, Агададаш Агаев, Мурад Адыгезалзаде, Джаван Зейналлы, Фаиг Агаев, заслуженная артистка Манана Джапаридзе и другие. На сцене исполнителей будет сопровождать Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Джаваншира Джафарова.

На мероприятии прозвучат лучшие хиты композитора.

Отметим, что билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.