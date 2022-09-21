Итоговый концерт Дней оперного искусства, посвященных Фикрету Амирову, пройдет на Кипре

В Турции проходят XXIII Дни оперного искусства - традиционное мероприятие Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), объединяющее оперных артистов тюркского мира.

Как передает Day.Az, 2022 год был объявлен Постоянным советом ТЮРКСОЙ Годом выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. По этому случаю XXIII Дни оперного искусства ТЮРКСОЙ посвящены 100-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской композиторской школы. На мероприятиях вниманию любителей искусства также представлена фотовыставка о жизни и творчестве гениального композитора.

Мероприятия, организованные Министерством культуры и туризма Турции, Управлением государственных театров оперы и балета Турции при поддержке мэрий Бурсы и Измира, Министерства по делам туризма, культуры, молодежи и окружающей среды Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), проходят в провинции Бурса и городе Измир, а также в Турецкой Республике Северного Кипра под музыкальным сопровождением государственного симфонического оркестра города Бурсы и Измирского государственного оркестра оперы и балета.

Первое мероприятие Дней оперного искусства состоялось 15 сентября в провинции Бурса. 18 сентября в городе Измир также прозвучали произведения композиторов тюркоязычных и европейских стран.

20 сентября в замке Отелло Фамагусты в ТРСК после долгого перерыва впервые состоялся концерт. Еще одно мероприятие на Кипре состоится 21 сентября в монастыре Гирне Беллапаис.

На концертах, которые пройдут в рамках XXIII Дней оперного искусства ТЮРКСОЙ, принимают участие вокалисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Северной Македонии. Аккомпанировать оперным певцам тюркского мира будет пианистка из Кыргызстана Юлия Бабич.