Представительница рода легендарного Бюльбюльджана из города Шуша представила коллекцию "Маджента"

В Marriott Boulevard Hotel Baku состоялся показ новой капсульной коллекции Сабины Зулаловой "Маджента" и презентация ее первой книги с одноименным названием, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект реализован при поддержке Arts Council Azerbaijan, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана.

В мероприятии приняли участие около 200 гостей, среди которых были медийные личности, деятели искусства, инфлюэнсеры, представители бизнес-сообщества и медиа.

Цвет маджента - королевское величие и сдержанность в красках. Это оттенок пурпурного (ближе к красному, чем к фиолетовому), унаследовавший его качества: чувственность, сдержанность, осторожность. С маджентой сочетаются все чистые оттенки голубого, синего, фиолетового, сиреневого. При этом получается гамма невероятной красоты, гармоничности, нереальности. Но что самое интересное, наши глаза, как правило, не видят или не различают мадженту. Вот такой нонсенс.

На открытии вечера ведущий актер театра и кино Руфат Назар отметил, что представление коллекции "Маджента" и одноименной книги в Год города Шуша знаменательно, тем что бизнес-леди, художник по костюмам и дизайнер, представитель Arts Council Azerbaijan в сфере дизайна Сабина Зулалова происходит из рода Бюльбюльджана (Абдулбаги Зулалов) легендарного фольклорного певца, исполнителя мугама из древней столицы Карабахского ханства. Его наследие взрастило целый ряд известных исполнителей мугама, деятелей культуры и искусства. представителем Arts Council Azerbaijan в сфере дизайна.

Выступившие на мероприятии амбассадоры проекта - народные писатели, кавлеры государственных орденов Чингиз Абдуллаев и Натиг Расулзаде, основатель и руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, глава департамента культурных программ Пространства современного искусства YARAT Ульвия Ахундова, директор Бакинского книжного центра, писатель и публицист Гюнель Анаргызы, представитель министерства экологии и природных ресурсов Вюсал Джаббарлы отметили важность проекта, главная цель которого через искусство привлечь внимание общества к проблемам исчезающего вида птиц и содействию сохранения флоры и фауны нашей планеты, пожелали дальнейших творческих успехов. Сабина Зулалова выразила признательность организаторам и гостям вечера за добрые слова и пожелания.

При создании коллекции "Маджента" дизайнер вдохновилась работами доцента Азербайджанской государственной академии художеств, скульптора, доктора философии искусства и заслуженного художника Рашада Мехтиева. Элегантность и нетривиальный крой были взяты за основу и мастерски обыграны стилевыми решениями дизайнера. В коллекции прослеживается характерный почерк модельера - яркие акценты и невероятная женственность.

На подиуме, сменяя друг друга, в качестве моделей появлялись медийные личности и деятели культуры, среди которых были Севиндж Агасиева, Нигяр Бабаева, Арзу Вагифгызы, Сона Гулиева, Гюльнара Иманова, Вафа Исазаде, Фирангиз Лемберанская, Анастасия Рагимова, Дарига Найманова, Лидия Алиева -Шестак и Нателла Керимова. Каждая из участниц показа не просто дефилировала на подиуме, но и зачитывала отрывки стихотворений из книги Сабины Зулаловой. Прекрасная презентация нежных нарядов в сочетании с поэзией подарили гостям истинное удовольствие. В заключение состоялась премьера клипа популярной исполнительницы Рилаи "Yaradan" (Творец), повествующий о высших человеческих чувствах.

Проект носит благотворительный характер и все средства собранные от продажи коллекции будут направлены в Фонд помощи по сохранению исчезающих видов птиц на территории Азербайджана.

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