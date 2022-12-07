В Берлине прошел юбилейный концерт Франгиз Ализаде

В Азербайджанском культурном центре в Берлине состоялся концерт по случаю 75-летнего юбилея председателя Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Германии.

Было отмечено, что в мероприятии, организованном посольством, приняли участие представители государственных структур Германии, зарубежные дипломаты, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также члены азербайджанской и турецкой общин, проживающих в Германии.

На мероприятии выступил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев. Он рассказал о жизни и творчестве Фирангиз Ализаде.

После выступления был представлен концерт из произведений Фирангиз Ализаде в исполнении музыкального коллектива Союза композиторов Азербайджана. Произведения "Rəqs", "Dastan", "İmpuls", "Aşk havası", "Muğamsayağı" и другие были встречены бурными аплодисментами зрителей.