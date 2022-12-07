Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана - ФОТО
В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку прошли гастроли коллектива Каттакурганского городского драматического театра (Узбекистан), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По завершении гастрольных выступлений в театре состоялось мероприятие, на котором главный консультант театрального сектора министерства культуры Азербайджана Эмин Алиев вручил директору Каттакурганского городского драматического театра Батыру Тугалову почетную грамоту министерства.
Напомним, что в ходе гастролей коллектив узбекского театра представил спектакль "Гайнана" ("Свекровь"), поставленный по мотивам произведения Меджида Шамхалова. В ходе гастролей в Баку состоялось три показа данного спектакля, поставленного режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Аскером Аскеровым.
Коллектива Каттакурганского городского драматического театра выразил признательность азербайджанским коллегам за теплый прием.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре