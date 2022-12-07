Узбекский театр удостоен почетной грамоты минкультуры Азербайджана

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку прошли гастроли коллектива Каттакурганского городского драматического театра (Узбекистан), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По завершении гастрольных выступлений в театре состоялось мероприятие, на котором главный консультант театрального сектора министерства культуры Азербайджана Эмин Алиев вручил директору Каттакурганского городского драматического театра Батыру Тугалову почетную грамоту министерства.

Напомним, что в ходе гастролей коллектив узбекского театра представил спектакль "Гайнана" ("Свекровь"), поставленный по мотивам произведения Меджида Шамхалова. В ходе гастролей в Баку состоялось три показа данного спектакля, поставленного режиссером-постановщиком Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Аскером Аскеровым.

Коллектива Каттакурганского городского драматического театра выразил признательность азербайджанским коллегам за теплый прием.