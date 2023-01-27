В Госфильмофонде создан личный архивный фонд Арифа Бабаева

К 95-летию со дня рождения видного азербайджанского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Арифа Бабаева в Госфильмофонде Азербайджана создан его личный архивный фонд, сообщили Day.Az в Госфильмофонде.

В архивный фонд вошли 216 фотографии, дипломы, документы, рукописи, сценарии режиссера, а также книги, журналы, газеты и другие материалы.

Данный архив в Госфильмофонд передан братом Арифа Бабаева - известным кинорежиссером, народным артистом Азербайджана Васифом Бабаевым.

Отметим, что на протяжении последних 20 лет директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев собирает архивные материалы, связанные с Арифом Бабаевым, и переданные документы пополнят архивный фонд, созданный в Госфильмофонде.

"Последняя ночь детства", "День прошел", "Первые часы жизни", "Яблоко как яблоко", "Удар в спину", "Простите нас", "Послезавтра в полночь" - все эти фильмы, помимо всеобщей любви зрителей, объединяет известный режиссер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Ариф Бабаев.

Ариф Бабаев родился 24 сентября 1928 года в Баку. С детства Ариф Бабаев посещал театральные кружки. Увлечение театром привело его в театральный техникум. К этому времени ему стали доверять эпизодические роли в спектаклях. В 1946 году на базе театрального техникума создается Азербайджанский государственный театральный институт.

В 1956 году Ариф Бабаев снял первый документальный фильм "Дети нашего города", положив этим начало созданию азербайджанского телевизионного кино. В 1959 году его назначают главным режиссёром Азербайджанского телевидения. В эти годы он снял ряд документальных фильмов, поставил телевизионные спектакли.

В 1964 году был приглашен на киностудию "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В 1964 году он снял по сценарию Имрана Касумова короткометражный фильм "Вершина" - одну из новелл киноальманаха "Кого мы больше любим". Это был первый из 9 фильмов, снятых режиссёром.

Ариф Бабаев скончался 26 августа 1983 года.