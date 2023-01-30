В Баку прошло мероприятие, посвященное творчеству Тогрула Нариманбекова

В Центре современного искусства, расположенном в Ичеришехер в Баку, состоялось мероприятие для детей, посвященное творчеству видного представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова (7 августа 1930 года - 2 июня 2013 года), сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Мероприятие проведено в рамках творческо-развивающего проекта "Жил-был художник один". Проект представляет собой серию познавательных занятий, на очередном из которых детям было рассказано о жизни и творчестве азербайджанского живописца Тогрула Нариманбекова. Участники также ознакомились с работами Мастера.

В ходе творческого задания дети нарисовали плоды гранаты, которые так любил писать художник, и которые считаются символом его творчества.

Также дочь Тогрула Нариманбекова - заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова в онлайн-формате пообщалась с участниками проекта и дала им творческие советы.

Мероприятие проведено A'n'a studio при поддержке Объединенного клуба художников.

Тогрул Нариманбеков - видный представитель азербайджанского искусства живописи, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, народный художник СССР и Азербайджана, обладатель высших наград независимого Азербайджана "Истиглал" и "Шараф". Родился в Баку седьмого августа 1930 года.

Написанные Тогрулом Нариманбековым картины в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, бытовом жанре, являясь ценными произведениями современной азербайджанской живописи, успешно демонстрируются в престижных выставочных залах, художественных галереях и музеях искусств, хранятся в музеях различных государств и частных коллекциях.

Большую роль в формировании Мастера сыграли богатые традиции азербайджанского искусства, образцы старинной миниатюры и ковроткачества. Творческий путь художника занимает исключительное место в летописи национальной культуры и составляет одну из ярких страниц истории живописи.

Тогрул Нариманбеков скончался второго июня 2013 года, и похоронен в Париже на центральном кладбище Пасси.