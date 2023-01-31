В Баку прошел концерт, посвященный Таире Ягубовой

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошла концертная программа, посвященная заслуженному деятелю искусств, профессору Таире Ягубовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Деятельность Таиры Ягубовой занимает особое место в азербайджанской музыкальной культуре, соединяя в себе несколько ипостасей - музыковеда и органиста, преподавателя и великолепного организатора.

На вечере органной музыки выступил Камерный оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Узеира Мамедова.

В ходе программы солисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов Шафаг Абдуллаева (орган) и Натаван Гулиева (орган) представили слушателям свои выступления.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Удивительные звуки органа заворожили всех слушателей присутствующих на концерте. И это неудивительно, ведь, за богатую звуковую палитру орган неофициально называют "королем музыкальных инструментов".

Публика осталась под сильным впечатлением от концерта и прозвучавшей умиротворенной, спокойной и глубокой органной музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.